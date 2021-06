Es ist ein ökonomisches Wunder: Corona macht uns reicher! Das gilt vor allem für die ohnehin Reichen, die noch reicher werden. Einer der größten Wirtschaftskrisen der Nach-Kriegsgeschichte sorgt also faktisch für Wohlsta

Es ist ein ökonomisches Wunder: Corona macht uns reicher! Das gilt vor allem für die ohnehin Reichen, die noch reicher werden. Einer der größten Wirtschaftskrisen der Nach-Kriegsgeschichte sorgt also faktisch für Wohlstands-Gewinne. Das hat es so noch nie gegeben - und zeigt, wie absurd die derzeitige Lage eigentlich ist: denn diese Wohlstandsmehrung erfolgt auf Pump, also durch Schulden. Diese Wohlstansmehrung durch Corona resultiert wesentlich aus steigenden Asset-Preisen wie Aktien. Nun ist die Frage, wie die Fed und andere Notenbanken aus der massiven Liquiditäts-Flutung wieder aussteigen wollen, ohne die aufgeblasenen Asset-Preise zum Einsturz zu bringen. Auffallend ist: hawkish (Tapering, Zinsanhebung) haben sich bisher nur Fed-Mitglieder geäußert, die derzeit nicht stimmberechtigt sind..

Das Video "Corona macht uns... reicher!" sehen Sie hier..