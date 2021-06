Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von dynaCERT. Bei einem Anstieg der Aktie um rund zehn Prozent dürfte das niemanden verwundern. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 0,30 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. dynaCERT-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: dynaCERT kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.