Die Börsen haben nach der Sitzung der US-Notenbank Fed vor zehn Tagen wieder in den alten Modus zurückgeschaltet.

Die Angst vor einer zu frühen Zinswende hat spürbar abgenommen. Die Volatilität ist auf den tiefsten Stand seit Beginn der Pandemie gefallen. Der S&P 500 an der Wall Street erreichte am Freitag eine neue Bestmarke, der Nasdaq einen Tag zuvor. Und auch der Deutsche Aktienindex notiert weiter in Reichweite seines Allzeithochs. Nimmt der Index in der bevorstehenden umsatzschwachen Zeit Fahrt auf, könnte es schnell darüber gehen und dann auch zu einem Test der 16.000er Marke kommen.