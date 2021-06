Tula enthüllt Technologie zur CO2-Reduzierung von 11 % in Mild-Hybrid-Dieselfahrzeugen

Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz, hat die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Simulationsstudie veröffentlicht, um die Wirksamkeit seiner neuesten Technologie zu bewerten. Die Studie bestätigte, dass Tulas Dynamic Skip Fire (DSF), das für Mild-Hybrid-Dieselfahrzeuge entwickelt wurde, die CO 2 -Emissionen eines leichten Nutzfahrzeugs mit 2,3 Litern und 4 Zylindern mit 48 Volt unter schwierigen realen Bedingungen reduzierte. Bei der Implementierung der Softwarestrategien von Tula wurden im Vergleich zu branchenführenden Hybridantriebssträngen zusätzliche 11 % CO 2 eliminiert. Die CO 2 -Reduktion kann mit nur 200 € (235 yUSD) pro Fahrzeug erreicht werden.

Für Hersteller leichter Nutzfahrzeuge bietet diese Technologie eine überzeugende und kostengünstige Lösung, um die anspruchsvollen Euro-7-Abgasnormen zu erreichen, die voraussichtlich bis 2026 für alle Neufahrzeuge in Europa gelten.