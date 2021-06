Öffentliche Schulden übersteigen Ende des 1. Quartals 2021 erstmals 2,2 Billionen Euro / Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts um 1,5 % gegenüber dem Vorquartal auf 2 205 Milliarden Euro gestiegen

Wiesbaden (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 1. Quartals 2021 mit 2 205,4

Milliarden Euro verschuldet. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 26

532 Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der

sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen

im In- und Ausland.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter

mitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem 4. Quartal 2020 um

1,5 % oder 33,6 Milliarden Euro, was insbesondere bei Bund und Ländern weiterhin

auf Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Gegenüber

dem 1. Quartal 2020 nahm die Verschuldung um 12,8 % oder 250,0 Milliarden Euro

zu.





Schulden des Bundes wachsen um 2,0 %Der Schuldenanstieg des Öffentlichen Gesamthaushalts ist mit Ausnahme derSozialversicherung auf einen Zuwachs bei allen Ebenen zurückzuführen. Dengrößten Anteil verzeichnete der Bund mit einer Steigerung um 2,0 %beziehungsweise 28,0 Milliarden Euro auf 1 431,4 Milliarden Euro, nachdem dieserzum Ende des 4. Quartals 2020 noch einen Rückgang der Schulden um 1,9 %beziehungsweise 26,8 Milliarden Euro gegenüber dem 3. Quartal 2020 aufwies.Gegenüber dem 1. Quartal 2020 stiegen die Schulden des Bundes um 17,3 %beziehungsweise 211,1 Milliarden Euro.Schulden der Länder nehmen geringfügig um 0,6 % zuDie Länder waren zum Ende des 1. Quartals 2021 mit 639,9 Milliarden Euroverschuldet, was einem Zuwachs von 0,6 % beziehungsweise 4,1 Milliarden Eurogegenüber dem 4. Quartal 2020 entspricht. Dabei ist die Entwicklung in deneinzelnen Ländern heterogen: Während Berlin und Sachsen-Anhalt (jeweils +3,9 %)sowie Nordrhein-Westfalen (+3,4 %) die höchsten Schuldenanstiege aufwiesen,verzeichneten Bremen (-12,8 %), Schleswig-Holstein (-3,3 %) und Bayern (-2,7 %)die stärksten Rückgänge.In Bremen ist der Rückgang vor allem auf die gegenüber dem Vorquartal geringerenSchuldenaufnahmen für die Bereitstellung von Barsicherheiten fürDerivat-Geschäfte zurückzuführen.Gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Schulden der Länder um 6,2 %beziehungsweise 37,5 Milliarden Euro. Der prozentual starke Anstieg in Sachsen(+259,7 %) resultiert aus Neuaufnahmen des Corona-Bewältigungsfonds in Höhe von2,0 Milliarden Euro sowie einer Umschichtung der Kreditaufnahmen vom bislangvornehmlich genutzten öffentlichen Bereich (z. B. bei verbundenen Unternehmen)