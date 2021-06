Parallel Wireless kündigt den ersten und einzigen 2G- und 4G-Open-RAN-Versuch mit x86-COTS-Server und NFVi bei Axiata in Dialog, Sri Lanka, an

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3209822-1&h=1825868462&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3209822-1%26h%3D3670976217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252F%253F%2526utm_source%253Dnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dpress-release%2526utm_content%253Daxiata%2526utm_term%253Dpr06-2021%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc.&a=Parallel+Wireless%2C+Inc.) , das in den USA ansässige Open RAN-Unternehmen, das die weltweitführende All G, cloud-native Open RAN-Lösung liefert, ist stolz darauf, von derAxiata Group Berhad als strategischer Partner ausgewählt worden zu sein, derO-RAN-Netzwerke für die digitalen Telcos der Gruppe in ganz Südostasien undSüdasien bereitstellt und sowohl 2G- als auch 4G-Breitbandkonnektivitätermöglicht.Axiata mit Hauptsitz in Malaysia ist einer der führenden Mobilfunknetzbetreiber(MNOs) in Asien, der digitale Telcos, digitale Unternehmen und Infrastrukturbetreibt und die Vision hat, bis 2024 der digitale Champion der nächstenGeneration zu sein. Durch digitale Telco-Betriebe in Malaysia (Celcom),Indonesien (XL), Sri Lanka (Dialog), Bangladesch (Robi), Kambodscha (Smart) undNepal (Ncell), die ca. 157 Millionen Kunden bedienen, bereitet sich Axiatadarauf vor, 2G- und 4G-Breitbandverbindungen über das gleiche Funkgerätanzubieten, das das 1800-MHz-Spektrum nutzt, und Sprach- und Datendienste mitmodernster Technologie bereitzustellen.Dieser Versuch war einzigartig, da er den Ersatz der etablierten Infrastrukturdurch Parallel Wireless Open RAN-Lösungen beinhaltete, bei denen Planung,Design, Inbetriebnahme, Integration, Tests und Optimierung durch das Team perFernzugriff unter den Einschränkungen von Covid-19 durchgeführt wurden. Es wurdeeine einzelne Funkeinheit mit 4G- und 2G-Technologie installiert, wobei dasBasisband auf einem SuperMicro (NASDAQ: SMCI) Intel (NASDAQ: INTC) x86COTS-Plattform und andere zentralisierte Anwendungen wurden auf der bestehendenOpenStack-Cloud-Infrastruktur von Axiata installiert. Die 3-Sektoren-,4-Sektoren- und 6-Sektoren-Feldversuche verliefen einwandfrei, führten zukommerziellem Verkehr und zeigten eine qualitativ hochwertige Netzleistung, diederjenigen der etablierten Betreiber gleichkam. Axiata strebt die kommerzielleEinführung im 4. Quartal 2021 an.Zusammen mit unserer Expertise in der Bereitstellung von Open RAN-Netzwerkenwird Parallel Wireless mit einem breiten Ökosystem von Lieferanten fürkosteneffektive Lösungen zusammenarbeiten. Durch die Partnerschaft mit einemerstklassigen Ökosystem von Anbietern kann Parallel Wireless niedrigere Kosten,