Investeringsforeningen HP Invest - ophævelse af suspension Nachrichtenquelle: globenewswire | 28.06.2021, 10:15 | 26 | 0 | 0 28.06.2021, 10:15 | I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. Ophævelsen gælder alle de noterede fonde: DK0060227239 Danske Obligationer Akk. - KL HPIDOAKL DK0060118610 Korte Danske Obligationer - KL HPIKDOKL DK0060141786 Lange Danske Obligationer - KL HPILDOKL Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45. Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S Martin Udbye Madsen, adm. direktør







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer