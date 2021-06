Investeringsforeningen Investin - ophævelse af suspension Nachrichtenquelle: globenewswire | 28.06.2021, 10:16 | 26 | 0 | 0 28.06.2021, 10:16 | I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. Ophævelsen gælder alle de noterede fonde:



Investeringsforeningen Investin DK0060696656 Advice Capital Globale INIACG DK0060575942 Aktiv Balance INIAB DK0060511897 Demetra INIDEM DK0060636595 K Invest Globale Small Cap Aktier INIKUS DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 INIOLC DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 INIOL2040-50 DK0060518710 Optimal Stabil INIOPS DK0060254712 Optimal VerdensIndex Moderat INIOVM DK0061112034 Othania Etisk Formuevækst KL INIOEFKL DK0061272077 ANNOX Quant Global Equity ESG KL INIAQG DK0061294634 Sustainable World INISWO Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45. Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S Martin Udbye Madsen, adm. direktør







