Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven kündigt Rücktritt an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.06.2021, 10:34 | 40 | 0 | 0 28.06.2021, 10:34 | STOCKHOLM (dpa-AFX) - Eine Woche nach einem Misstrauensvotum im Parlament hat der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven seinen Rücktritt eingereicht. Das gab der 63 Jahre alte Chef der Sozialdemokraten am Montag in Stockholm bekannt./sh/trs/DP/mis



