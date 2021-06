---------------------------------------------------------------------------

Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD)



- Eintritt in weiteren Wachstumsmarkt durch Kooperation mit Avicanna - Produkte mit synergetischen Eigenschaften von MicroSilver BG und CBD (Hanf) in Kürze verfügbar

- Vorrangige Zielregionen Nordamerika und Europa



Nürnberg/Bremen, 28. Juni 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat einen Kooperationsvertrag mit Avicanna, Toronto (Kanada), abgeschlossen und tritt in den stark wachsenden Markt für Cannabidiole (CBD) ein.



Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt Bio-Gate Wirkkosmetik- und Dermatologie-Produkte mit Avicanna, die durch Kombination von MicroSilver BG und CBD (Hanf) eine synergetische entzündungshemmende und antimikrobielle Wirkung entfalten. Nach den erfolgreichen Vortests werden erste Produkte für Anwendungen im Humanbereich aus der gut gefüllten Entwicklungs-Pipeline in Kürze verfügbar sein. Zielregionen für den Vertrieb sind neben Nordamerika die europäischen Märkte. Die kombinierten Produkte entsprechen den aktuellen EU-Vorschriften. Es besteht bereits Interesse von Bio-Gate-Kunden aus Europa und Nordamerika, die neuen Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen.

Avicanna ist bereits mit diversen Pflegeprodukten in Nordamerika etabliert und wird vorrangig diese Region mit den auf CBD- und MicroSilver BG-Basis kombinierten Produkten bedienen. Bio-Gate ist primär für den Absatz in europäischen Märkten verantwortlich. Die Zusammenarbeit mit Avicanna folgt der Strategie von Bio-Gate, Basistechnologien schrittweise auf neue Geschäfts- und Anwendungsbereiche zu übertragen und so neue Märkte mit neuen Produktapplikationen zu erschließen.



Marc Lloret-Grau, CEO der Bio-Gate AG, zur neuen Kooperation: "Wir freuen uns, dass wir mit Avicanna ein im CBD-Markt führendes Unternehmen als Partner gewonnen haben, das sich auf Wirkkosmetik, Hautpflege und medizinbasierte Produktanwendungen spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit stellt für Bio-Gate eine Brücke zu weiteren, neuen Technologien dar. Wir erweitern nochmals unsere Produktpalette und erschließen uns so einen neuen und überaus wachstumsstarken Markt."