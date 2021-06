DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD)



28.06.2021

Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD)



- Eintritt in weiteren Wachstumsmarkt durch Kooperation mit Avicanna

- Produkte mit synergetischen Eigenschaften von MicroSilver BG und CBD (Hanf) in Kürze verfügbar

- Vorrangige Zielregionen Nordamerika und Europa



Nürnberg/Bremen, 28. Juni 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat einen Kooperationsvertrag mit Avicanna, Toronto (Kanada), abgeschlossen und tritt in den stark wachsenden Markt für Cannabidiole (CBD) ein.