Erste Demonstration von 5G E2E Network Slicing auf einem kommerziellen 5G-Gerät (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Weltweit erste Implementierung, die die Vorteile von 5G Network Slicing füreine Gaming-Anwendung zeigt- 5G SA-basiertes Network Slicing ermöglicht es Mobilfunkanbietern,Servicegarantie für Kunden anzubieten- Showcase wird auf der Telekom Tech Grounds präsentiertDie Deutsche Telekom, Ericsson und Samsung Electronics konnten heute dieerfolgreiche Umsetzung von 5G End-to-End (E2E) Network Slicing bekannt gegeben.Es ist die weltweit erste Implementierung, die herstellerübergreifend mit einembereits im Handel erhältlichen 5G-Gerät erfolgt ist. Das Beispiel zeigt dieVorteile für eine VR-Spielanwendung, die auf Cloud-Streaming basiert. Dererfolgreiche Test lief auf der Ericsson 5G Standalone (SA) Infrastruktur. AlsEndgerät kam das Samsung Galaxy S21 5G zum Einsatz. Der Test ist einerfolgreicher Schritt in Richtung kommerzielle Einführung von Network-Slicingauf 5G Endgeräten.

Network Slicing ist eine wichtige Funktion in der 5G-Netzarchitektur. Damitlassen sich mehrere virtuelle Netze auf einer einzigen physikalischenNetzinfrastruktur betreiben. Das Netz wird bildlich in "Scheiben" geschnitten.Daher rührt der Ausdruck Network-Slices. Für jedes "Slice" können dannunterschiedliche Dienstmerkmale und Qualitätsparameter bereitgestellt werden.Die Slices sind untereinander vollständig isoliert. Sie können jeweils anunterschiedliche Kundenbedürfnisse angepasst werden. Betreiber können damitneue, differenzierte Dienste und Geschäftsmodelle entwickeln.Ein Beispiel ist die Nutzung für Spiele, die auf Cloud-Streaming basieren.Für das beste Spielerlebnis kann ein speziell optimierter Slice für sehr kurzeReaktionszeiten bereitgestellt werden. Gleichzeitig kann parallel einGeschäftskunde eine sicherheits-kritische Anwendung auf einem separaten Slicenutzen. Beide Kunden bekommen eine garantierte Dienstqualität.Die Demonstration setzten die Techniker im Bonner Labor der Deutschen Telekomum. Ein wichtiger Meilenstein dabei: das 5G UE Slicing Policy Feature (UE routeselection policy, oder URSP). Dieses Feature ermöglicht es einem Gerät,Anwendungen und Dienste mit spezifischen Anforderungen auf einen definiertenSlice zu lenken. Eine Anwendung wird dadurch immer mit dem richtigenNetzwerk-Slice und damit mit den richtigen Parametern bedient. Damit wirdsichergestellt, dass ein Kunde immer eine hervorragende Servicequalität erlebt.Im Rahmen der Demonstration testeten die Experten weitere Parameter für 5G E2ENetwork Slicing:- die Verifizierung einer stabilen Latenz und eines garantierten Durchsatzes in