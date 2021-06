Boom bei Wohnimmobilien-Finanzierungen hält 2021 an Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 28.06.2021, 11:07 | 15 | 0 | 0 28.06.2021, 11:07 | Nach einem starken Plus des Kreditvolumens bei Wohnimmobilien im vergangenen Jahr setzt sich dieser Trend in den ersten Monaten 2021 ungebrochen fort. Ein Minus gab es laut des Verbands deutscher Pfandbriefbanken lediglich bei Gewerbeimmobilien.

