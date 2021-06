Drees & Sommer untermauert seine führende Position bei europäischem Immobilienmarken-Award (FOTO)

Berlin (ots) - Europas "stärkste" Unternehmensmarken aus der

Immobilienwirtschaft stehen fest: Zu den Preisträgern des European Real Estate

Brand Awards 2021 gehört dabei erneut die Drees & Sommer SE. Als wiederholter

Gewinner der Kategorie "Projektmanager" überzeugte das Planungs- und

Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart nun schon zum zwölften Mal in

Folge. Aber auch als Wachstumssieger der European Real Estate 500 in der Rubrik

"resilienteste Marke der Branche" setzte sich Drees & Sommer in der

prestigeträchtigen Studie des European Real Estate Brand Institutes gegen

namhafte Konkurrenz durch und eroberte den ersten Platz.



Doch das ist nicht alles: Auch in anderen Kategorien ist das Unternehmen in

diesem Jahr erstmals vertreten - und das sogar direkt auf dem "Treppchen". So

erreichte Drees & Sommer etwa in der Länderwertung in Österreich den dritten

oder bei den "Integrated Real Estate Managers" (IREM) den zweiten Platz. Eine

weitere Premiere gelang Drees & Sommer zudem mit Platz sieben in der Kategorie

der "Integrated Real Estate Manager".







"Drees & Sommer hat sich in den vergangenen zehn Jahren immer stärker hin zumintegrierten Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen entwickelt, was sich nunauch in namhaften Rankings und Studien widerspiegelt. Die Real Estate BrandAwards sind für uns ein Beleg, dass wir diesen Wandel mit einer erfolgreichenMarkenführung unterstützen", erklärt Sandra Brand, Associate Partner und Head ofCorporate Communication & Marketing der Drees & Sommer SE. Durch die Verleihungbeim Gala-Abend in Berlin, der als Hybrid-Veranstaltung sowohl vor Ort als auchdigital stattfand, führten TV-Moderatorin Barbara Schöneberger und HaraldSteiner, CEO des Real Estate Brand Institutes.Stolz ist man bei Drees & Sommer vor allem über den Award in der neuen KategorieResilienz, den der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Hans Sommer digitalentgegennahm. Laut Sandra Brand wird die Anpassungsfähigkeit von Unternehmendadurch gestärkt, dass man vor allem in der internen Führung Mitarbeiter dazubefähigt, stets flexibel agieren zu dürfen. Zudem sollten die Leistungen soaufgestellt sein, dass sie eine maximale Bandbreite abdecken, um nicht nur inKrisenzeiten ohne Zeitverlust auf neue Anforderungen reagieren zu können. Sobleibe man als Marke kontinuierlich sichtbar. "Das ist der Anspruch für unserUnternehmen, unsere Projekte und zugleich an eine authentische Marke, dieökologisch, gesellschaftlich sowie wirtschaftlich Verantwortung übernimmt - undauf die unsere Kunden auch in Zukunft vertrauen können", erklärt Brand.Die Positionierung am Markt zähltDer Real Estate Brand Award gilt als größte empirische Markenwertstudie derImmobilienwirtschaft in Europa. Die Sieger werden auf Grundlage der größtenMarkenwertstudie der Immobilienwirtschaft in Europa ermittelt. Im Gegensatz zuAuszeichnungen, die von einer Jury vergeben werden, zählt hierbei ausschließlichdie Positionierung eines Unternehmens am Markt. Neben dem Markenwert werden inacht Kategorien der Leistungskennzahlen (Markenstärke, Markenbekanntheit,Innovationskraft, Digitalisierungskompetenz, Relevant Set, PersönlicheErfahrung, Regionale Kompetenz und Wiedernutzungsabsicht) die stärkstenWachstumssieger ermittelt. Für die Analyse der Daten wurden mehr als 100.000Branchenexperten zu über 1.000 Unternehmensmarken in insgesamt 47 Ländernbefragt.Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage(https://www.reb.institute/de/) des Real Estate Brand Institutes.Pressekontakt:Max Carlo PradlerPR-Manager der Drees & Sommer SEmailto:max-carlo.pradler@dreso.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/4953438OTS: Drees & Sommer SE