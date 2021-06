eprimo beteiligt sich an der Energiegenossenschaft "Die BürgerEnergie eG" / Ökoenergie-Discounter übernimmt Anteile von Westenergie / Ausbau Erneuerbarer Energien im Fokus

Neu-Isenburg (ots) - eprimo, Deutschland kundenstärkster Ökostromanbieter, ist der BürgerEnergie eG (DBE) als Mitglied beigetreten und entsendet Mitarbeiterin Marie-Sophie Wegner in den Vorstand der Genossenschaft. Mit dem Beitritt will der Ökostrom- und Ökogasanbieter aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und seine 1,7 Mio. Kunden bei ihrer privaten Energiewende unterstützen. Entsprechende gemeinsame Angebote sind bereits in Planung.

Die BürgerEnergie eG (DBE) wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Seitdem hat die Genossenschaft bereits an verschiedenen Standorten Photovoltaik-Anlagen sowie einen Windpark realisiert und zählt heute rund 400 Teilhaber.