fox e-Mobility AG stellt Design der MIA-Produktfamilie vor / Einladung zur Online-Pressekonferenz am 13.7.2021 um 11.00 Uhr (FOTO)

München (ots) -



- Design der neuen vollelektrischen Auto-Familie MIA 2.0 unter der Leitung von

Designer Murat Günak fertiggestellt



- Weiterer bedeutender Schritt für die kommende Markteinführung der neuen

E-Autos von fox in Europa

- Gesamtentwicklung und Produktionsvorbereitung im Zeitplan

- Einladung zur Online-Pressekonferenz der fox e-mobility AG am 13. Juli 2021





Die fox e-mobility AG, München, nimmt den nächsten Schritt in derGesamtentwicklung des neuen Elektroautos MIA. Das Designteam unter Leitung desmarkenübergreifend anerkannten Automobil-Designers Murat Günak hat das ausunterschiedlichen Entwürfen resultierende neue Gesamtdesign fertiggestellt.Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Markteinführung gesetzt, diefür die erste Jahreshälfte 2023 geplant ist.Das intern MIA 2.0 genannte neue Modell von fox e-mobilty ist eine konsequenteWeiterentwicklung des ebenfalls von Günak gezeichneten Vorgängermodells MIA 1.0aus dem Jahr 2012 und steht im Zentrum einer neuen Familie von agilen,hochfunktionellen BEVs (Battery Electric Vehicles). Durch die kompaktenAußendimensionen bei höchstmöglichem Raumangebot und großer Flexibilität ist dasAuto eine besondere Lösung für private wie gewerbliche Mobilitätsanforderungenim urbanen Raum und vielseitige private Anwendungen mit hohemEmotionalitätsfaktor.fox e-mobility ist das einzige börsennotierte, konzernunabhängige europäischeE-Auto-Unternehmen und spezialisiert sich auf die Entwicklung, Produktion undVermarktung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für Einsteiger undLogistik-Unternehmen.Dr. Christian Jung, fox-Entwicklungschef und Chief Technology Officer (CTO),erklärt: "Das Design von Murat und seinem Team markiert eine neue Dimension inder Geschichte der MIA-Familie. Es ist mehr als eine reine Fortschreibung eineranerkannten Designvision. Vielmehr verkörpert es den technologischen Sprung, dendas neue Auto machen wird und weist auf das neue Mobilitätskonzept der kommendenProduktfamilie hin. Danke für die gute Zusammenarbeit, Murat!"Murat Günak ergänzt: "Bereits mit dem visionären Design der ersten MIA haben wirvor zehn Jahren eine konzeptionelle wie gestalterische Antwort auf kommendeMobilitätsanforderungen gegeben. Das neue Design erfüllt dieses Versprechen nunhochaktuell und ist ein sichtbares Signal für konsequente Nachhaltigkeit,Funktionalität, Agilität und Sympathie."Mit der planmäßigen Fertigstellung des neuen Außen- und Innendesigns liegt auchdie Gesamtentwicklung weiter im Zeitplan. Nach der kürzlich geschlossenenVereinbarung mit InoBat Auto, einem der führenden europäischen Entwickler undHersteller von Lithium-Ionen-Batterien, über die Entwicklung und Belieferung vonkompletten Batterie-Systemen, ist nun ein weiterer wichtiger Meilenstein für dieVorbereitung der Markteinführung der neuen MIA gesetzt. Die Produktion inKooperation mit einem führenden Fahrzeughersteller wird im Jahr 2022 beginnen;die Markteinführung ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant.fox e-mobility lädt hiermit zu einer Online-Pressekonferenz mit Management undDesign Team zur Präsentation der neuen Design-Sprache mit aussagekräftigenDetailentwürfen und Live-Sketchings ein. Die Präsentation wird auf Englischstattfinden in denUedelhofen Studios, Gutenbergstraße 6, 85080 Gaimersheimam 13. Juli 2021um 11.00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)Für die Teilnahme an der Live-Übertragung können Sie sich registrieren unter:https://fox-em.hillertnext.com/Falls Sie lieber persönlich an der Veranstaltung teilnehmen möchten, senden Siebitte eine entsprechende E-Mail an mailto:w.glogauer@glogauer.de odermailto:fox@kirchhoff.de .Über fox e-mobility:Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sichauf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos imunteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und gewerblicheAnwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neueMIA-Modellreihe soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern derElektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam bestehtaus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne,die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilitätverfügen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com .Pressekontakt:Dr. Walter GlogauerGlogauer & Company CommunicationsTelefon +49-171-614 54 94E-Mail mailto:w.glogauer@glogauer.deJan HuttererKirchhoff Consult AGTelefon +49 40 60 91 86 65E-Mail mailto:fox@kirchhoff.deInvestor Relations:mailto:ir@fox-em.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153804/4953460OTS: fox e-mobility AG