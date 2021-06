CREDIT SUISSE belässt SOCIETE GENERALE auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Jon Peace

Analysiertes Unternehmen: SOCIETE GENERALE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Societe Generale auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Angesichts der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung hätten Kunden gefragt, warum die Hochstufung der Aktie vom 10. Juni erst nach den Erstquartalszahlen erfolgt sei, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Davor sei die Gewinnentwicklung aber noch schwer vorherzusagen gewesen. Peace räumt der Aktie nach der guten Entwicklung seit Jahresbeginn weiteres Potenzial zu./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.