28.06.2021 – Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) startet mit dem Bau zwei weiterer Windparks mit einer Nennleistung von zusammen 30,4 MW in Deutschland. Für das eigene Portfolio baut PNE derzeit Windparks mit rund 128 MW; Projekte mit 151 MW sind bereits in Betrieb.

Ein zufriedener Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: „PNE zeigt eine beeindruckende operative Stärke, denn insgesamt haben wir mit diesen beiden neuen Projekten zurzeit Windparks mit rund 360 MW in Deutschland, Polen und Schweden in Bau, einen großen Teil davon betreuen wir als Dienstleister für unsere Kunden. Und mit unserer sehr gut gefüllten Projektpipeline von Windparks in der Entwicklung sind wir auch für die Zukunft gut aufgestellt.“

… und Einzelheiten zu den Windparks

Beide Projekte sollen nach der Fertigstellung in den Eigenbetrieb der PNE-Gruppe übernommen werden. Die Inbetriebnahme der beiden Windparks, die erst im Mai 2021 in der Ausschreibung der Bundesnetzagentur Zuschläge erhielten, ist im kommenden Jahr vorgesehen. Und einer dieser Windparks ist ein Projekt in Niedersachsen mit vier Windenergieanlagen und einer Nennleistung von insgesamt 22,0 MW. Der zweite Windpark befindet sich in Schleswig-Holstein, besteht aus zwei Anlagen und hat insgesamt 8,4 MW Nennleistung.

Quartalsergebnisse bestätigten Prognose: EBITDA im Konzern in Höhe von 24 bis 32 Mio EUR

Für das erste Quartal 2021 weist der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 16,1 Mio EUR(im Vorjahr: 15,7 ), eine Gesamtleistung von 49,4 Mio EUR(im Vorjahr: 25,1 ), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,3 Mio EUR(im Vorjahr: 6,4 ) und ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 0,01 Euro (im Vorjahr: 0,00 Euro) auf.

Eigenbetrieb gestärkt

Der international tätige Entwickler von Windenergie- und Photovoltaikprojekten konnte zwei Windparks mit rund 17 MW für das eigene Windparkportfolio fertigstellen. Damit konnte das Windparkportfolio im Eigenbetrieb im ersten Quartal auf 151,6 MW vergrößert werden. Zum Ende des ersten Quartals befanden sich darüber hinaus in Deutschland fünf Windparks mit einer Nennleistung von 97,1 MW in Bau. Darüber hinaus ist PNE In Rumänien, Frankreich, den USA, Schweden, Polen und Südafrika in Verkaufsprozesse für bereits weit entwickelte Windenergieprojekte eingestiegen, von denen einige noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen.