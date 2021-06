Zu Beginn dieses Monats stieg das Wertpapier von Moderna zeitweise über seinen laufenden Aufwärtstrend an und deutete dadurch eine Rallyebeschleunigung an. Obwohl ein klarer Wochenchlusskurs darüber gelungen ist, mussten temporäre Rücksetzer Mitte Juni auf rund 200,00 US-Dollar verkraftet werden. In den letzten Tagen allerdings zeigten sich wieder vermehrt Käufer in diesem Bereich und zogen das Papier in der abgelaufenen Woche zurück an die Rekordstände aus Anfang dieses Monats bei 227,71 US-Dollar wieder hoch. Ein Folgekaufsignal könnte dadurch schon bald einsetzen und verspricht überdurchschnittliche Gewinne, gleichermaßen droht Moderna jedoch auch ein ausgeprägtes Doppelhoch.

Signal abwarten

Bei einem eindeutigen Wochenschlusskurs oberhalb der aktuellen Monatshochs von 227,71 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit bei der Moderna-Aktie auf eine Fortsetzung der Rallye in den ersten projizierten Kurszielbereich um das 138,2 % Fibo sowie der Kursmarke von 240,50 US-Dollar an. Mittelfristig könnte es sogar in den Bereich um 272,17 US-Dollar aufwärtsgehen. Zeitgleich nimmt würde aber die Gefahr eines Doppelhochs zunehmen, sollten im weiteren Verlauf Käufer wegbleiben. Unterhalb von 210,00 US-Dollar würden Abschläge zurück auf 200,00 und die Vorgängerhochs aus Februar letzten Jahres bei 189,26 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.