Seite 2 ► Seite 1 von 2

Doch zuletzt sorgte eine immense Baustoffknappheit von Holz nicht nur für höhereBaupreise, sondern führte aufgrund mangelnder Verfügbarkeit zu komplettenBaustopps. Auch andere wichtige Materialien wie Baustahl, Dämmstoffe, Farben undLacke, Bitumen sowie Putz und Kupfer sind von einer massiven Knappheitbetroffen. Das spiegelt sich auch in den Preisen wider: In Deutschland ist derErzeugerpreisindex im Mai 2021 laut Statistischem Bundesamt für vieleHolzprodukte wie Vorratskantholz, Bauholz, Bretter und Dachlatten im Vergleichzum Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel gestiegen. Eine besonders hohePreissteigerung von nahezu 60% wurde beim Konstruktionsvollholz verzeichnet.Bauboom im Ausland führt zu ExportboomDie Gründe für die teils massiven Preissteigerungen bei Schnittholz undBauprodukten aus Holz ist die anhaltend starke Nachfrage der Bauwirtschaft, einepandemiebedingt gut laufende Nachfrage aus dem Baumarktbereich und boomendeExportmärkte. Besonders im Ausland verzeichnet Holz eine überdurchschnittlichhohe Nachfrage: Sowohl die USA, als auch China und Indien importieren aufgrundeiner guten Baukonjunktur große Mengen Schnittholz aus Deutschland. So habenetwa die Exporte von Nadelschnittholz aus Deutschland in die USA mit 1,63Millionen Kubikmetern im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent zugenommen.Deutschland ist damit für die USA der zweitwichtigste Lieferant fürNadelschnittholz hinter Kanada. Der Export von deutschem Rundholz nach China hatsich mehr als verdoppelt.Niedriges Angebot befeuert die BaustoffpreiseHinzu kommt das knappere Angebot, das die Preise derzeit in die Höhe schießenlässt: Nicht nur Deutschland, auch andere Holzlieferanten wie Kanada undRussland haben aufgrund von Trockenheit, Waldbränden und Käferbefall zuletztmehr Schadholz geerntet und den Holzeinschlag im vergangenen Jahr daherzurückgefahren. So sind allein in Deutschland im vergangenen Jahr etwas mehr als53 Prozent des Rundholzes als Schadholz geerntet worden.Bei anderen Baustoffen wurden aufgrund der Pandemie die Produktionskapazitätenim vorigen Jahr stark gedrosselt. Als dann in China und später auch den USA die