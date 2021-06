Neue Funktion "Ford Telematics Essentials" erweitert vernetztes FORDLiive-Managementsystem für Flottenkunden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Die neue Software ist Bestandteil des integrierten"FORDLiive"-Managementsystems für Flottenkunden, das schnellere Wartungs- undReparaturdienste ermöglicht- "Ford Telematics Essentials"-System ist kostenlos, reduziert die Standzeitenvon Ford-Fahrzeugen und steigert die Produktivität des Unternehmens-Fuhrparks- "Ford Telematics Essentials" steht Ford-Kunden in Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich zur VerfügungFord erweitert für europäische Gewerbekunden das "FORDLiive"-Produktivitäts-Toolum die neue Funktion "Ford Telematics Essentials". Die kostenlose "FordTelematics Essentials"-Software liefert den Flottenbetreibern ab Anfang Juli"essentielle" Echtzeit-Informationen zum aktuellen Wartungsstatus ihrerFahrzeuge der Marke Ford. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Ford-Nutzfahrzeugen.Einzige technische Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Fahrzeuge mit Fordvernetzt sind, das heißt: dass die Fahrzeuge das FordPass Connect-Modem, mit demFord mittlerweile fast alle Baureihen serienmäßig ausstattet, an Bord haben unddass das Modem aktiviert ist. Für die Fuhrparkbetreiber bedeutet diese smarteDiagnose-Funktion: weniger vermeidbare Pannen, weniger Werkstattbesuche undschnellere Reparaturen - und damit eine Reduzierung der servicebedingten, aberunproduktiven Ausfall- und Standzeiten oder anders ausgedrückt: eineProduktivitätssteigerung der in dieses Managementsystem eingebundenenFord-Fahrzeuge."Ford Telematics Essentials" ist wesentlicher Baustein von "FORDLiive"Die neue Funktion "Ford Telematics Essentials" ist ein wesentlicher Baustein von"FORDLiive", einem im März 2021 gestarteten kostenlosen Produktivitäts-Tools zurBetriebszeit-Optimierung von Ford-Fahrzeugen. Ford geht davon aus, dass dievernetzten "FORDLiive"-Systeme die servicebedingten Standzeiten von gewerblichgenutzten Fahrzeugen der Marke um bis zu 60 Prozent verringern können. Ziel derWeiterentwicklung des "FORDLiive"-Produktivitäts-Tools ist eine 100-prozentigeEinsatzzeit von Flottenfahrzeugen.Insbesondere für die Betreiber von Ford-Nutzfahrzeugen gilt: Dank "FordTelematics Essentials" lassen sich die Fahrzeugdaten mit denDienstleistungsangeboten der Ford Transit-Zentren verbinden. Auch dies erhöhtdie Produktivität der einzelnen Fahrzeuge. Als Angebot von Ford Pro, desweltweit ausgerollten neuen Service- und Vertriebs-Geschäftsbereichs fürgewerbliche Kunden, zählt "FORDLiive" zu den zentralen Säulen deronline-basierten Kundenbetreuung des Automobilherstellers."Ford Telematic Essentials" steht Gewerbekunden in Deutschland, Frankreich,Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich, die vernetzte Fahrzeuge von