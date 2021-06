AOK für Integration des E-Rezeptes in Kassen-Apps

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die AOK-Gemeinschaft begrüßt die Einführung des elektronischenRezeptes für Arzneimittel, die ab dem 1. Juli zunächst im Rahmen eines engbegrenzten Pilotprojektes in der "Fokusregion" Berlin/Brandenburg erfolgt.Zugleich spricht sich die AOK dafür aus, dass das E-Rezept künftig nicht nur inder E-Rezept-App der gematik, sondern auch in den Apps und Online-Plattformender gesetzlichen Krankenkassen angeboten werden kann. "Das E-Rezept ist einwichtiger Baustein für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens",sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. "Der richtigeOrt für die Einbindung und Übermittlung des E-Rezeptes an die Versicherten sinddie bereits bestehenden Apps der Krankenkassen. Diese sollten für dieVersicherten die zentrale Plattform sein, auf der sie alle Anwendungen fürVerordnungen, Rezepte, Notfalldaten, Organspendeausweis oder Medikationsplanzusammengefasst finden", so Litsch.Mit dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG)hat der Gesetzgeber bereits die Grundlage dafür geschaffen, dass dieKrankenkassen ihren Versicherten auch das E-Rezept per Smartphone anbietenkönnen. Mit einer entsprechenden Rechtsverordnung sollte dies aus Sicht der AOKnun zeitnah auch in der Praxis ermöglicht werden. "Wichtig ist zudem, dass dieNutzung des E-Rezeptes künftig möglichst barrierefrei und ohne unnötige Hürdenwie den obligatorischen Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte möglichwird", so Litsch. Der derzeitige Prozess sei noch zu kompliziert. Zwar würdenalle Versicherten, die eine neue Gesundheitskarte erhalten, schon länger mit denerforderlichen NFC-fähigen Gesundheitskarten ausgestattet. Allerdings hättenbisher nur knapp 2.000 AOK-Versicherte die ebenfalls zur Anmeldung erforderlichePIN angefordert. Das alternative Verfahren ohne Einsatz von NFC-fähigerelektronischer Gesundheitskarte und dazugehöriger PIN, das die Kassen laut DVPMGzum 1. Januar 2022 für das E-Rezept anbieten sollen, ist daher aus Sicht der AOKder richtige Ansatz. "Wir wollen unseren Versicherten zum 1. Januar 2022 diesesalternative Verfahren anbieten. Ob das gelingt, hängt jedoch von den Plänen dergematik zur konkreten Ausgestaltung ab, auf die wir aktuell gespannt warten", soLitsch. "Ein vergleichbares Online-Verfahren bieten wir jetzt schon zurAnmeldung in der elektronischen Patientenakte der AOK an."Litsch: E-Rezept kann Prozesse für alle Beteiligten effizienter machenAuch wegen der derzeit hohen Hürden für den Zugang sind nach Einschätzung derAOK-Expertinnen und -Experten anfangs noch Probleme in der Kommunikation und derUmsetzung der Prozesse rund um das elektronische Rezept zu erwarten. Die