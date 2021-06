Frankfurt am Main (ots) - Soziale Netzwerke und andere digitale Formate bieten

Unternehmen neue Möglichkeiten, Kunden zu erreichen. Doch auch wenn die meisten

Betriebe dieses Potential erkennen, bleiben viele Chancen ungenutzt - trotz des

Digitalisierungsschubs durch die Pandemie.



Kleine und mittelständische Unternehmen haben in der Corona-Krise kaum in neue

digitale Formate und Kanäle investiert. Damit verschenken sie erhebliches

Potential, um Kunden anzusprechen. Wie eine repräsentative Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von Gelbe Seiten zeigt, klagen

viele Betriebe zwar über deutlich geringere Umsätze in der Corona-Pandemie

gegenüber dem Vorkrisenniveau; trotzdem haben sich nur relativ wenige

Unternehmen zum Beispiel mit Sozialen Medien oder digitalen Tools beschäftigt,

um so mithilfe neuer Medien ihr Geschäft anzukurbeln.









Obwohl insgesamt fast die Hälfte der befragten Unternehmen in der Corona-Krise

über deutliche geringere Umsätze (21 Prozent) oder etwas geringere Umsätze (28

Prozent) klagt, wurden viele digitale Wege, mit Kunden in Kontakt zu treten,

nicht genutzt. So geben nur wenige Unternehmen an, während der Pandemie eine

digitale Beratung per Video-Chat (14 Prozent), das System "Click and Collect"

(10 Prozent) oder Kunden-Chats (5 Prozent) angeboten zu haben. Andere digitale

Tools wurden zudem vollständig außer Acht gelassen: So führten nur drei Prozent

der befragten KMU Werkzeuge zur Online-Terminvergabe ein, lediglich ein Prozent

installierte einen neuen Webshop. Zudem gab beinahe jeder dritte Betrieb an,

überhaupt keine Internetpräsenz zu haben.



Demgegenüber steht jedoch der Wunsch von Verbrauchern, sich digital über

Angebote von Unternehmen informieren zu können. Beinahe jeder zweite (49

Prozent) wünscht sich der Umfrage zufolge, dass Betriebe etwa die Sozialen

Medien stärker nutzen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Wunsch in der

wichtigen Zielgruppe der 18- bis 34-jährigen (58 Prozent) sowie bei jenen

Zielgruppen, die selbst auf sozialen Netzwerken aktiv sind (78 Prozent).



"Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass digitale Kanäle vielfach zum Erfolg

geführt haben, und wir rechnen damit, dass sich dieser Trend auch nach Ende der

Pandemie fortsetzen wird", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten

Marketing Gesellschaft mbH. "Umso wichtiger ist, dass Unternehmen Zeit und Geld

investieren, um dieses Potential für sich zu nutzen."



Vielfältige Gründe für Social Media-Abstinenz



Vielfältige Gründe für Social Media-Abstinenz

Obwohl mehr als die Hälfte der Unternehmen überzeugt sind, dass Soziale Medien



