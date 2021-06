FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will unter der Frankfurter Innenstadt einen Fernbahntunnel mit zwei Gleisen bauen. Vorgesehen ist außerdem ein neuer Haltepunkt für ICE-Züge unter dem bisherigen Hauptbahnhof. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass das Projekt realisierbar sei, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Montag mit. Das Unternehmen will nun mit der konkreten Planung für das Milliardenprojekt beginnen, die Bauzeit soll etwa zehn Jahre betragen.

Die Kapazität des Frankfurter Hauptbahnhofs, einem wichtigen Knotenpunkt im Netz der Deutschen Bahn, soll durch den Fernbahntunnel deutlich erweitert werden. Er gilt mit derzeit 1250 Zügen pro Tag als stark belastet. Künftig könnten durch den neuen Tunnel täglich bis zu 250 Züge mehr über den Hauptbahnhof fahren, erklärte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla.