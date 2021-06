EMAF trennt sich von Anleihe 2017/22 der Louis Dreyfus Company B.V. (A19CWC)

ANLEIHE CHECK: Die im Februar 2017 begebene Anleihe mit Laufzeit vom 07.02.2017 bis 07.02.2022 verfügt über einen Zinskupon von 4,00% p.a. Im Rahmen der Emission wurden 400 Mio. Euro platziert. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen.

Das Familienunternehmen Louis Dreyfus gehört zu den weltweiten Marktführern beim Handel und der Verarbeitung von Agrarrohstoffen und ist in über 100 Ländern vertreten. In der Hauptsaison werden in rund 270 Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikanlagen rund 22.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

