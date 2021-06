Selbst mit besser als erwarteten operativen Zahlen hat die Ströer Aktie in der vergangenen Woche den Ausbruch nach oben nicht geschafft. Seit dem Rebreak unter die 200-Tage-Linie am 15. Juni endeten die Versuche, den gleitenden Durchschnitt wieder zu überwinden, mit Fehlschlägen - und das trotz eines zwischenzeitlichen Kursanstiegs auf 71,05 Euro am Dienstag der vergangenen Woche. Der hier beginnende charttechnische ...