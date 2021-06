Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vonovia & Deutsche Wohnen Merger Approved by Federal Cartel Office (PLX AI) – Vonovia says Federal Cartel Office approves combination of Vonovia and Deutsche Wohnen.Provided that the remaining closing conditions are met, the takeover offer is expected to be completed at the end of August