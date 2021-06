Und wie letztes Jahr wurde den Aktionären auch dieses Jahr eine alternative Dividende in Form neuer Encavis Aktien angeboten. Doch während im letzten Jahr noch am 15.06.2021 mit stolz verlautete: „Deutliche Mehrheit der Encavis-Aktionäre (61,5 %) ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor„sah die Resonanz in diesem Jahr schlechter aus: „Nur“ 42,9 % wollten diesmal die Aktie.

Überraschend die Formulierung der Encavis in diesem Zusammenhang:

„Großteil der Encavis-Aktionäre (42,9 %) ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor“ (CN Encavis, 28.06.)

Auch wenn es nicht der Großteil der Aktionäre war, immerhin ein respektables Ergebnis. Aber der Großteil der Aktionäre schlug diesmal die angebotene „Aktiendividende“ aus. Weshalb könnte man sich fragen? Oder besser gesagt sollte sich die Encavis fragen. Die Antwort liegt vielleicht in den witterunsgbedingt schlechteren Quartalsergebnissen begründet? Vielleicht in der Aktienkursperformance, die sich seit dem Hoch bei 25,45 EUR zu Anfang dieses Jahres im Rückwärtsgang befindet? Vielleicht sollten die steigenden Shortpositionen in der Envcavis Aktie ins Kalkül gezogen werden?

Shortpositionen erreichen Höchststände

Und hier wird die Schar der Leerverkäufer von Citadel Europe angeführt, die allein für eine Leerverkaufsposition von 5,81 % aller Aktien stehen (letzte Erhöhung 02.06.2021). Dazu kommen weitere 6 Hedgefonds, die die Meldegrenze von 0,5 % erreichen. Insgesamt sind allein MELDEPFLICHTIG rund 13,38 % aller Encavis Aktien leerverkauft – dazu die nicht meldepflichtigen Positionen. Schon eine nennenswerte „Hypothek“ für die weitere Kursentwicklung.