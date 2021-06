KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Compugroup will in diesem Jahr mit viel Wachstum die Grundlage für den Erfolg der kommenden Jahre legen. Doch die Investitionen dafür gehen ins Geld, die Anleger scheinen zu zweifeln. Der sei Jahresanfang amtierende neue Chef Dirk Wössner muss nun den richtigen Kurs finden. Was das Unternehmen umtreibt, was die Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt gelaufen ist.

Über die reine Nachfrage kann der Anbieter von Software für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern in der Corona-Pandemie kaum klagen. Auch die Übernahmen sorgen für Wachstum. Woran es hapert sind die Gewinne.

Compugroup hatte bereits eine eher gedämpfte Gewinnentwicklung im laufenden Jahr in Aussicht gestellt. In diesem Jahr fließt viel Geld in neue Technologien und in den Vertrieb, um die Wachstumsmöglichkeiten durch die Digitalisierung des Gesundheitssystems nutzen zu können. Das Ziel, 2021 die Umsatzmilliarde zu knacken und bis zu 1,04 Milliarden Euro Erlös zu erreichen, würde denn auch einem Plus von 19 bis 24 Prozent entsprechen. Das organische Wachstum aus eigener Kraft soll dabei 4 bis 8 Prozent betragen.

Bei dem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Management dagegen nur 210 bis 230 Millionen Euro - bestenfalls ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 215 Millionen Euro.

Im ersten Quartal legte der Umsatz um ein Viertel auf 229 Millionen Euro zu, ohne Zukäufe wären es nur knapp 5 Prozent Plus gewesen. Angetrieben wurde das Wachstum von der teilweisen Übernahme des Europa-Geschäfts für Krankenhaus-Informationssysteme von Cerner sowie vom Zukauf des texanischen Anbieters von Arztinformationssystemen eMDs im vergangenen Jahr. Das operative Ergebnis legte nur um 7 Prozent auf 46,5 Millionen zu.

Wössner macht derweil mit kleineren Übernahmen weiter. Noch im Dezember kaufte die Compugroup in den USA den Laborsoftwareanbieter Schuyler House. Anfang Juni blätterte das Unternehmen einen Barkaufpreis von 50 Millionen Euro für den Archivierungsspezialisten Visus Health hin. Zuletzt kam der Abrechnungsspezialist Meta IT für einen nicht genannten Betrag hinzu.

Die Corona-Krise konnte den Koblenzern bislang nur wenig anhaben. Sie sorgte in Krankenhäusern und Testzentren sogar für zusätzliche Nachfrage nach Informationssystemen, auch die Plattform Clickdoc für Videosprechstunden mit Ärzten konnte zulegen.

So rechnet sich das Unternehmen für die kommenden Jahre große Chancen dadurch aus, dass die Notwendigkeit einer stärkeren digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen selten so deutlich wurde wie im Corona-Jahr 2020. Wie auch andere Software- und Technologiefirmen will die Compugroup jetzt die Gunst der Stunde nutzen und das künftige Wachstum ankurbeln.