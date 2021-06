JPMORGAN belässt NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich der Online-Jahreskonferenz der American Diabetes Association (ADA) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe positive Studiendaten zu seinem Diät-Präparat Wegovy vorgelegt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 02:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 02:59 / BST