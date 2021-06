FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag klar über der Marke von 1,19 US-Dollar behauptet. Insgesamt aber hielten sich die Kursbewegungen zu Wochenbeginn in engen Grenzen. Nachdem die Gemeinschaftswährung zunächst an ihre bereits am Freitagnachmittag erzielten Verluste angeknüpft hatte, erholte sie sich etwas und notierte am Mittag bei 1,1938 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1950 Dollar festgesetzt.

"Warten auf Impulse", laute derzeit das Motto beim Euro, schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die Erwartungen, dass die US-Notenbank eher unter Druck stehe als die EZB, Veränderungen an der geldpolitischen Ausrichtung vorzunehmen, hätten den Dollar zuletzt gestützt, dürften aber weitgehend verarbeitet sein.