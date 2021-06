Hamburg (ots) - Nie zuvor übten Influencer in den Sozialen Medien einen

stärkeren Einfluss auf Kaufentscheidungen aus: Innerhalb eines Jahres haben 21

Prozent der deutschen Internet-Nutzer ab 16 Jahren mindestens einmal ein Produkt

gekauft, weil es von einem YouTuber beworben wurde. 18 Prozent hörten bei der

Auswahl von Anschaffungen und Dienstleistungen nach eigenen Angaben auf den Rat

von Instagrammern. Auch Blogger und andere Social-Media-Promis verleiten kräftig

und mehr denn je zum Geldausgeben. Das zeigt der aktuelle Social-Media-Atlas

2021 der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers

Toluna, für den 3.500 Internet-Nutzer repräsentativ befragt wurden.



Auch Blogger & Co beeinflussen Konsum





In Blogs fanden 16 Prozent der Onliner innerhalb eines Jahres mindestens eineüberzeugende Kaufanregung. Auf sonstigen Kanälen aktive Influencer warenzusammen zusätzlich bei 17 Prozent der Internet-Nutzer für eineKonsumentscheidung ausschlaggebend.Einfluss der Influencer legt zuDer Einfluss von YouTubern auf Kaufentscheidungen stieg damit im Vergleich zumVorjahr um vier Prozentpunkte. Instagrammer, Blogger und sonstigeSocial-Media-Prominente legten um jeweils fünf Prozentpunkte zu.Instagram macht Power-ShopperWährend YouTuber mehr Konsumenten beeinflussen, regen Influencer auf Instagramihre Follower zu mehr Käufen an: Fünf Prozent der Internet-Nutzer ab 16 Jahrenhaben mehr als fünfmal in zwölf Monaten ein Produkt gekauft oder eineDienstleistung in Anspruch genommen, weil ein Instagrammer dafür geworben hat.Lediglich drei Prozent folgten nach eigenen Angaben genauso häufig einerEmpfehlung von YouTubern, die in dieser Hinsicht mit Bloggern gleichauf liegen.Längere Betrachtung zeigt mehr MeinungsmachtZieht man auch Kaufentscheidungen, die länger als ein Jahr zurückliegen, in dieBetrachtung mit ein, beweist sich der Einfluss der Influencer als noch größer:24 Prozent der Onliner ab 16 Jahren sind schon einmal der Kaufempfehlung einesYouTubers gefolgt. Jeweils jeder fünfte lies sich nach eigenen Bekundung voneinem Instagrammer und sonstigen Influencern überzeugen, 18 Prozent vonBloggern.Einfluss der Influencer auf Twens am stärkstenDen größten Einfluss haben Social-Media-Influencer auf die Kaufentscheidungenvon Twens: 52 Prozent der Internet-Nutzer zwischen 20 und 29 Jahren folgten beiAnschaffungen bereits Empfehlungen von YouTubern. Instagrammer liegen in dieserAltergruppe mit 50 Prozent dicht auf. Blogger erzielen mit 42 Prozent genausowie sonstige Influencer mit 44 Prozent bei Usern in ihren 20ern ebenfalls ihrehöchsten Quoten.Ab 30 geht es bergab