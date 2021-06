Financial Calender 2021/22 Nachrichtenquelle: globenewswire | 28.06.2021, 13:32 | 30 | 0 | 0 28.06.2021, 13:32 | 28 June 2021

Announcement no. 323 Financial Calendar 2021/22 10 September 2021, Annual Report 2020/21 25 October 2021, Annual General Meeting in Rovsing A/S 15 November 2021, Interim Management Statement Q1 2021/22 21 February 2022, Interim Report for H1 2021/22 16 May 2022, Interim Management Statement for Q3 2021/22 9 September 2022, Annual Report 2021/22 24 October 2022, Annual General Meeting in Rovsing A/S

For further information

Rovsing A/S, Hjalti Pall Thorvardarson, CEO; e-mail: hpt@rovsing.dk Attachment Announcement323_Financial_Calender







