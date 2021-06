Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien rund um Plug Power sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken.

Was für ein Wochenstart für Plug Power! Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers legt einen Traumstart hin und kann die Anleger wieder glücklich machen. Der Kurs macht einen satten Schritt nach vorne und kann für starke Kursgewinne sorgen! Sind das die Kursaussichten, auf die man sich auch zukünftig freuen kann? Jetzt geht es vielleicht auch erst richtig los!

Hier geht’s jetzt endlich wieder richtig rund! Die Aktie geht durch die Decke und kann den Anlegern wieder ordentlich was anbieten. Nun wird die nächste Marke in Angriff genommen, die bei 30 Euro liegt. Sollte dieser Schritt gelingen, stehen der Aktie des Brennstoffzellenherstellers alle Türen offen und es kann endlich wieder in astronomische Höhen gehen!

Wird es hier nun also zum großen Comeback der Wasserstoff-Aktie von Plug Power kommen? Die großen Crashs hat die Aktie nun überwunden und wirkt deutlich stabiler! Hier geht wieder einiges, das sieht man. Auch heute geht einiges, denn der Kurs kann sich gegenüber der Vorwoche bereits um 0,41 Prozent und 0,11 Euro auf starke 26,88 Euro verbessern!

Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien, besonders Plug Power, wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.