Foto: finanzbusiness Volksbank Stuttgart bestimmt neuen Leiter für Firmenkundensparte in der Regionaldirektion Filder Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 26 | 0 | 0 28.06.2021, 13:51 | Jürgen Schiller löst langjährigen Regionaldirektor Firmenkunden Thomas Waldner ab, der am 1. Juli in Altersteilzeit geht.

