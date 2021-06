Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.06.2021

Kursziel: 15,77 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Ein Produkt in zwei Formulierungen, Medikamente zur Behandlung für Herzkrankheiten in der Entwicklung



Cardiol Therapeutics ist führend bei therapeutischen Versuchen mit Cannabidiol, um die großen Chancen von CBD bei entzündlichen Herzkrankheiten zu nutzen.



Das Unternehmen hat eine exklusive Herstellungsvereinbarung für eine pharmazeutische Cannabidiol-Formulierung, die hochkonzentriert und THC-frei ist (<10 ppm).



Es gibt eine beträchtliche Menge an wissenschaftlichen Beweisen, die zeigen, dass die Verwendung von Cannabidiol als entzündungshemmendes Mittel von Vorteil sein kann.



Das Management hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von starker Führung gepaart mit erheblicher Branchenkenntnis und Kompetenz in der Vermarktung von proprietären Medikamenten.



Das Team rekrutierte im April 2021 die ersten Patienten in LANCER, einer Phase II/III-Outcomes-Studie bei Hochrisikopatienten, die mit COVID-19 behandelt werden.



Die klinische Phase I-Studie mit einer und mehreren aufsteigenden Dosen zeigte im April 2021 erfolgreiche Topline-Ergebnisse für CardiolRx(TM).

Das Unternehmen beantragte im März 2021 das Listing an der NASDAQ.

Cardiol Therapeutics hat in Kanada ein Produkt auf dem Markt, Cortalex(TM) CBD, das exklusiv online bei Medical Cannabis by Shoppers Inc. erhältlich ist.



Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten mehr als 50 Mio. CAD eingenommen, wobei etwas mehr als 53 Mio. Aktien im Umlauf sind, was eine maximale zukünftige Wertschöpfung für die Anteilseigner ermöglicht.



Unsere Schätzungen gehen im Erfolgsfall von beträchtlichen potenziellen kumulierten Erträgen von 2,98 Mrd. CAD für die nächsten 10 Jahre aus, mit einer durchschnittlichen Marge von 85%.



Das Unternehmen hat die einmalige Chance, die gut dokumentierten und diskutierten Vorteile von Cannabidiol für drei verschiedene Märkte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu nutzen, die alle dringend eine wirksame Behandlung benötigen.



Wir halten das Unternehmen für ein frühes Übernahmeziel im Falle positiver Ergebnisse ihrer COVID-19 Phase II/III-Studien.

Kursziel: 15,77 CAD, Rating: Kaufen



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22631.pdf



