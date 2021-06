Hamburg (ots) -



- Weiterhin die Nummer 1: EDEKA-Kundenmagazin MIT LIEBE mit 3,57 Mio.

Leser:innen erneut Deutschlands größtes Food-Magazin

- Begehrt bei den Kleinen: EDEKA-Kindermagazin YUMMI mit 790.000 Leser:innen

Sieger in der Kategorie "Kinder- & Jugendzeitschriften"

- Weiter auf Erfolgskurs: Netto Kundenmagazin Gold steigert Reichweite im

zweiten AWA-Jahr auf 590.000 Leser:innen und ist als Kundenmagazin erneut

Reichweitensieger bei den "Monatlichen Frauenzeitschriften"



Das EDEKA-Kundenmagazin MIT LIEBE bleibt auch im vierten Jahr in Folge mit

Abstand das reichweitenstärkste Food-Magazin Deutschlands. Das zeigen die heute

veröffentlichten Zahlen der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA).

Mit einer Reichweite von 3,57 Millionen Leser:innen steht es in der Kategorie

"Food" weiter an erster Stelle. Auch das EDEKA-Kindermagazin YUMMI liegt im

AWA-Ranking 2021 ganz weit vorne: Mit 790.000 jungen Leser:innen sichert sich

das Magazin den ersten Platz bei den Kinder- und Jugendzeitschriften. Zum

zweiten Mal erscheint das Netto Kundenmagazin Gold im AWA-Ranking und bleibt mit

590.000 Leser:innen in den Top 10 der monatlich erscheinenden

Frauenzeitschriften. Unter diesen kann es sich sogar als reichweitenstärkstes

Kundenmagazin behaupten.









Der Erfolg von MIT LIEBE spiegelt sich auch in der hohen Druckauflage wieder. So

werden aktuell 1.661.438 Exemplare (IVW 1/2021) pro Ausgabe produziert. Seit

2007 erscheint MIT LIEBE alle zwei Monate in der EDEKA Media GmbH und begeistert

mit Themen aus den Bereichen Food, Drogerie und Lifestyle. Zwischen

inspirierenden Rezepten, interessanten Warenkunden und neuesten Beauty-Trends

finden die Leser:innen in MIT LIEBE vielseitige Beiträge rund um das eigene

Zuhause und Nachhaltigkeit. Auch beim Best of Content Marketing Award 2021 stand

MIT LIEBE nach einem Sieg im Vorjahr erneut auf dem Treppchen und sicherte sich

den beliebten Branchenpreis in Silber. "Wir freuen uns sehr, dass MIT LIEBE auch

nach vielen Jahren noch so viel positive Resonanz erfährt. Wir entwickeln das

Magazin stetig weiter, inhaltlich und optisch. Dass dies sowohl von Leser:innen

als auch Award-Jurys honoriert wird, motiviert uns sehr", sagt Rolf Lange,

Geschäftsführer der EDEKA Media GmbH.



Das EDEKA Kindermagazin YUMMI



Seit 2016 auf dem Markt und zum dritten Mal in der AWA vertreten ist YUMMI, das

EDEKA-Kundenmagazin für die junge Familie mit Kindern. Im Vergleich zum Vorjahr

konnte YUMMI seine Reichweite um beachtliche 23,5 % steigern, das sind rund

150.000 Leser:innen ab 14 Jahre mehr. Die Druckauflage hat sich auf rund 460.077

Exemplare (IVW 1/2021) erhöht. Wie MIT LIEBE erscheint auch YUMMI sechs Mal im







