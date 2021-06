Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Encavis Zahl der Aktien steigt nach Dividenden-Ausschüttung Encavis meldet eine Quote von 42,9 Prozent für das Angebot, statt einer Bardividende Aktien der Gesellschaft zu beziehen. „Insgesamt werden somit 814.031 neue Aktien emittiert und eine Bardividende in Höhe von 26.877.572,92 Euro an die Aktionäre …