Die Elektrofahrzeug-Kunden von Vicinity Motor erhalten von der Regierung von British Columbia Fördergelder von bis zu CAD 100.000 pro Fahrzeug

Rabatte von 40.000 CAD zu 100.000 CAD für Kunden im Rahmen des CleanBC Go Electric Specialty Use Vehicle Incentive-Programms, um die Einführung von Elektrofahrzeugen in British Columbia, Kanada zu fördern

VANCOUVER, BC – 28. Juni 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FRA:6LG) („Vicinity Motor“ oder das „Unternehmen“) (vorher Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Bussen, gab heute bekannt, dass sein EV-Bus sowie seine vor kurzem angekündigte Linie von Vicinity Lightning EV-LKWs im Rahmen des CleanBC Go Electric-Programms der kanadischen Provinz British Columbia die Berechtigung für Kundenrabatte von bis zu 33% des Kaufpreises erhalten haben.

Das CleanBC Go Electric Specialty Use Vehicle Incentive-Programm ist eines aus einer Reihe von Programmen, die im Rahmen des CleanBC Go Electric Programms der Provinz British Columbia angeboten werden. Das Programm wird durch das Ministerium für Energie, Bergbau und CO2-arme Innovation finanziert und wird von der Fraser Basin Council Society verwaltet. Das Programm bietet einen maximalen Rabatt von 100.000 CAD oder 33 % des Kaufpreises pro Fahrzeug, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Der Link zur Website des Programms lautet: https://pluginbc.ca/suvi/.

„Die Möglichkeit einer so bedeutenden Vergünstigung für Kunden, wie dieser Rabatt in B.C., wird die bereits starke Dynamik für unser bahnbrechendes Vicinity Lightning EV-Bus-Angebot und den kürzlich angekündigten VMC 1200 Class 3 EV-Lkw weiter vorantreiben,“ meinte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Die anhaltende Unterstützung der vorausschauenden lokalen Provinz- und Bundesregierung Kanadas für die Elektrifizierung ist bedeutend. Die neuen Rabatte aus dem CleanBC Go Electric Programm sollen die Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen (ZEVs) in British Columbia aufgrund ihrer ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile fördern und beschleunigen – und unsere Lightning EV und VMC 1200-Lkw der Klasse 3 passen perfekt zu diesen Zielen, da sie die Vielseitigkeit bieten, unzählige Transit- und Industrieanwendungen zu unterstützen.