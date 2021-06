Azubis manchmal allein Zuhaus / Doppelperspektivische Studie zeigt Auswirkungen der Pandemie / Trend zum Kandidatenmarkt in der dualen Ausbildung ungebrochen (FOTO)

Solingen (ots) -



Rund 58 % der Azubis haben während der Pandemie im Home-Office gearbeitet, gut

40 % dort sogar mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbracht. Das ist das

Ergebnis der aktuellen Studie "Azubi-Recruiting Trends 2021", die von der

u-form Testsysteme GmbH & Co. KG (Solingen) herausgegeben wird. An der

doppelperspektivischen Umfrage zum Azubi-Marketing und -Recruiting haben von

Januar bis März des Jahres 5.623 Azubis und Schüler:innen sowie 1.270

Ausbildungsverantwortliche teilgenommen.



Während 28 % der Azubis die eigenen Home-Office-Erfahrungen als negativ für

ihre Ausbildung empfanden, sahen sie 31 % positiv. Home-Office für Azubis ist

eigentlich eine rechtliche Grauzone, da Ausbildungsbetriebe eine ständige

Betreuung sicherstellen müssen. Zwei von drei Azubis wünschen sich, dass die

Gesetze nach der Pandemie so geändert werden, dass eine Ausbildung im

Home-Office erlaubt ist.





Bewerbungsgespräche per Video: wenig Fans unter Kandidat:innenUnter dem Druck der Pandemie sind seit 2020 immer mehr Ausbildungsbetriebe dazuübergegangen, ihre Bewerbungsgespräche per Video-Interview zu führen. DieBewerbenden sind davon nicht begeistert: 87 % von ihnen ziehen das persönlicheGespräch einem Video-Interview vor. Nur 33 % der Azubi-Bewerber:innen würden esbegrüßen, wenn Ausbildungsbetriebe auch nach Corona an der Praxis vonVideo-Bewerbungsgesprächen festhalten würden. 51 % der für die Studie befragtenAusbildungsverantwortlichen planen, genau dies zu tun.Wunsch nach echten Informationen - nicht immer erfülltDen langfristigen Trend zum Kandidatenmarkt in der dualen Ausbildung hat Coronanicht gebrochen: 71 % der befragten Azubis haben mehr als einAusbildungsplatzangebot bekommen. Knapp zwei Drittel haben einenAusbildungsplatz in ihrem Wunschberuf gefunden. Die Studie zeigt, dass sichAzubi-Bewerber:innen vor allem belastbare Informationen in der Bewerbungsphasewünschen. Diese bekommen sie nicht immer. Zwei Drittel von ihnen möchten schonim Vorfeld auf der Karriereseite über Verdienstmöglichkeiten nach der Übernahmeinformiert werden. Nur 6 % der Ausbildungsbetriebe informieren jedoch darüber.Geschöntes Bild von der Arbeitswirklichkeit in der BewerbungsphaseInsbesondere bei den Arbeitsinhalten gibt es große Abweichungen zwischen denInformationen in der Bewerbungsphase und der späteren Ausbildungswirklichkeit.Nur ein Drittel der Azubis gibt an, dass diese voll und ganz dem entsprechen,was zuvor angekündigt wurde. Die Azubis von morgen googeln heute nachAusbildungsangeboten, zwei Drittel wären über Suchmaschinenanzeigen guterreichbar, jedoch schalten aktuell nur 11 % der Betriebe Google-Anzeigen, um