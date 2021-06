Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Deshalb möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Sollten die Anleger von TUI jetzt schnell einen Rückzieher machen und diese Aktie schnellstens abstoßen? Die aktuellen Kursaussichten sind absolut zerstörerisch! Wer hier noch eine große Position hält, sollte diese so schnell es geht loswerden und sein Depot umschichten, um nicht auf die schiefe Bahn zu gelangen. Hier geht es gewaltig bergab.

Wird sich der deutsche Reiseanbieter TUI aus der Lage wieder befreien können? Die Zukunftsaussichten sind düster, obwohl man eigentlich große Hoffnungen in die Sommermonate gesetzt hatte. Die Delta-Variante des Coronavirus, die sich nun immer weiter ausbreitet, macht dem ganzen Spaß jedoch einen Strich durch die Rechnung!

Wenn nun durch die Delta-Variante eine vierte Welle angestoßen wird, würde das für TUI verheerende Folgen haben! Jedoch ist mindestens ein Drittel der Deutschen mittlerweile zweitgeimpft, was als gutes Signal für die Reisebranche aufgenommen werden kann. Der Kurs verliert dennoch weitere 3,30 Prozent und 0,16 Euro, sodass der Kurswert nur noch bei 4,54 Euro steht!

Fazit: Kann TUI also eine Zukunftsaktie sein, in die man jetzt einsteigen sollte?