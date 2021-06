Wie wir hier bereits vor wenigen Tagen angekündigt hatten, konnte AstraZeneca nun also diesen historischen Meilenstein erreichen und ihn sogar satt überspringen. Damit ist AstraZeneca immer mehr zu einem Big Player auf dem Aktienmarkt aufgestiegen! Die Aktionäre haben immer mehr ein Auge auf diese Impfstoffaktie geworfen und erhoffen sich mittlerweile eine Menge!

Die Gewinne, die dieses Unternehmen in der Coronakrise abwerfen kann, sind einfach nicht zu verachten und etwas ganz besonderes. Wer selbst in dieser prekären Lage solch hohe Umsätze generieren kann, hat einiges richtig gemacht! Also sollte man weiter an diese Aktie glauben, die auch heute wieder 1,52 Prozent Plus macht und seinen Wert somit um 1,50 Euro auf 100,18 Euro steigert!

Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!