Insgesamt präsentiert sich Linde äußerst stark und konnte zu Beginn des zweiten Quartals 2021 sogar über den vorherigen Aufwärtstrend springen und bewies dadurch echte Stärke. Allerdings endete die Rallye bei 250,00 Euro, seither ist das Wertpapier in eine Seitwärtsphase übergegangen. Für Aufsehen sorgt jedoch eine technische Formation in Form einer SKS-Formation. Solche Konstrukte stehen häufig am Ende einer Trendbewegung und sorgen für einen entsprechenden Trendwechsel. Sollte es dazu kommen, käme ein Short-Investment durchaus Ins Spiel.

Bullen noch im Vorteil

Solange die Linde-Aktie zwischen 235,00 und 250,00 Euro seitwärts schwankt, bleiben verwertbare Impulse Mangelware. Für den Fall einer regelkonformen Auflösung der SKS-Formation mit einem dazugehörigen Kursrutsch unter 235,00 Euro könnte aber ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE4YD3 mit Zielen bei 226,40 Euro gestartet werden. Darunter würde Linde um 217,05 Euro und somit den EMA 200 (steigend) eine weitere starke Unterstützung vorfinden. Ein Anstieg über 245,00 Euro könnte dagegen bullischen Marktteilnehmern in die Hände spielen und für einen Gipfelsturm an 250,00 Euro sorgen.