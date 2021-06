Zeit für die Steuererklärung! - Wer zu spät abgibt, muss zahlen! (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: Na, haben Sie eigentlich schon

Ihre Steuererklärung für 2020 abgegeben? Falls nicht, können Sie jetzt aufatmen,

denn der Bundestag hat die Abgabefrist gerade um drei Monate verlängert. Statt

31. Juli gilt jetzt der 31. Oktober. In den Bundesländern, in denen der 1.

November kein Feiertag ist, hat man sogar noch 24 Stunden mehr Zeit. Wer den

neuen Termin verpasst, dem drohen allerdings Verspätungszuschlag, Zwangsgeld

oder gar die Steuerschätzung. Oliver Heinze berichtet.



Sprecher: Die gute Nachricht ist: In diesem Jahr haben wir drei Monate mehr Zeit

für die Abgabe der Steuererklärung. Die schlechte: Eine Fristverlängerung gibt

es dann nur noch in Ausnahmefällen.







begründen kann, warum er die Abgabe versäumt. Ist das der Fall, muss das

Finanzamt aber unbedingt schriftlich um eine Fristverlängerung gebeten werden.

Stimmt das Finanzamt einer Fristverlängerung zu, erhält der Steuerpflichtige

einen neuen Termin zur Abgabe der Steuererklärung und der sollte dann unbedingt

auch eingehalten werden."



Sprecher: Erklärt Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH. Wird allerdings auch die Frist verpasst, wird's

teuer, denn dann droht der sogenannte Verspätungszuschlag.



O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 26 Sek.): "Er beträgt 0,25 Prozent der

festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro pro verspätetem Monat. Maximal

können bis zu 25.000 Euro Verspätungszuschlag fällig werden. Wer aber mit einer

Steuerrückerstattung rechnen darf, der kann auf Nachsicht der Finanzbeamten

hoffen. Denn dann kann das Finanzamt einen Zuschlag festsetzen - wie gesagt,

kann, muss also nicht - aber man sollte es nicht darauf ankommen lassen, denn es

droht außerdem noch das Zwangsgeld."



Sprecher: In der Regel bekommt der Abgabepflichtige aber zuerst eine Androhung

per Post mit einer letzten Frist zur Abgabe der Steuererklärung. Wer aber auch

diese Frist verstreichen lässt, für den wird das Zwangsgeld fällig.



O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 21 Sek.): "Ist die Steuererklärung tatsächlich

auch nach Erhebung des Zwangsgeldes nicht abgegeben worden, schätzt das

Finanzamt in der Regel einfach die Besteuerungsgrundlage des Steuerpflichtigen

und erlässt einen entsprechenden Steuerbescheid. In den meisten Fällen schätzt

das Finanzamt dabei eher zu Ungunsten des Steuerpflichtigen - bedeutet also,

dass man mehr Steuern zahlen muss, als es tatsächlich der Fall wäre."



Sprecher: Mehr Infos zu den Abgabefristen findet man auf der Website der

Vereinigten Lohnsteuerhilfe und direkt vor Ort.



O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 10 Sek.): "Unsere bundesweit rund 3.000

Beratungsstellen stehen Ihnen übrigens auch jetzt während der Corona-Krise zur

Verfügung. Einfach telefonisch oder per Mail melden und mit dem Berater

besprechen, wie man jetzt am besten vorgeht."



Abmoderationsvorschlag: Also, die Frist lieber einhalten und pünktlich bis 31.

Oktober oder spätestens 1. November, falls der in Ihrem Bundesland kein Feiertag

ist, die Steuererklärung einreichen. Falls Sie aktuell Hilfe dabei brauchen und

gerne das Beste rausholen wollen, einfach im Netz auf vlh.de klicken. Übrigens:

Wer seine Erklärung von einem Steuerberater erstellen lässt, hat für die Abgabe

sogar bis zum 31. Mai 2022 Zeit.



