Ralf Lueb wird SVP Sales bei Gigaset: Der bisherige Deutschland-Chef übernimmt die weltweite Führung des Gigaset Vertriebs

Ralf Lueb (49), bislang VP Sales bei Gigaset, übernimmt ab dem 1. Juli 2021 als SVP Sales die Gesamtverantwortung der weltweiten Vertriebsaktivitäten von Gigaset in rund 56 Ländern weltweit. Lueb folgt damit auf Michael Grodd (64), der seit Dezember 2015 die Rolle des Vertriebschefs der Gigaset innehatte.

Ralf Lueb übernimmt ab dem 1. Juli 2021 die weltweite Führung für den Vertrieb des deutschen Telekommunikationsherstellers. Der Fokus seiner Tätigkeit wird auf dem Ausbau des Wachstums in etablierten Märkten, der weiteren Internationalisierung sowie der Erschließung und dem Aufbau neuer Vertriebskanäle und Kundensegmente liegen. In diesem Kontext sieht Lueb die Themen B2B und E-Commerce von besonderer Bedeutung.

Ralf Lueb verfügt über langjährige Management- und Führungs-Erfahrung in vergleichbaren Funktionen im branchennahen Umfeld der Gigaset. So war der gebürtige Westmünsterländer zuletzt seit Oktober 2017 als VP Sales bei Gigaset für den Vertrieb in Deutschland, UK, Österreich, BeNeLux sowie der CEE Region verantwortlich. Davor war er 16 Jahre im Siemens-Konzern tätig und hielt dort verschiedene Management-Positionen inne. Danach war er acht Jahre als Vice President Industrial Services im Atos/Unify Konzern beschäftigt.

Mit der Übergabe der Vertriebsleitung von Michael Grodd an Ralf Lueb findet nicht nur ein Generationenwechsel im Unternehmen statt, Gigaset richtet sich damit auch noch gezielter auf den Markt, die Anforderungen der Handelspartner sowie die massiven Veränderungen im gesamten Marktumfeld aus.

"Herr Lueb hat sich während der letzten Jahre im Unternehmen bewiesen und durch Leistung für die Position empfohlen. Durch seine langjährige Branchenerfahrung gewinnen wir einen kenntnisreichen und führungsstarken Vertriebsleiter für unser international agierendes Unternehmen", so Klaus Weßing, CEO und Vorstandsvorsitzender der Gigaset AG.