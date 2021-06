WWF fordert Ende kostenloser EU-Emissionszertifikate

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für einen wirksamen Klimaschutz muss der europäische Emissionshandel aus Sicht des Umweltverbands WWF dringend überarbeitet werden. Ab 2023 dürften keine kostenfreien Zertifikate mehr vergeben werden, heißt es in einem am Montag in Brüssel veröffentlichten Bericht. Außerdem müssten die Einnahmen aus dem Handel ausnahmslos für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden.

"Die EU kann sich nicht länger leisten, Geschenke an Verschmutzer zu verteilen", sagte Viviane Raddatz vom WWF Deutschland. Über ein Viertel der zwischen 2013 und 2019 eingenommenen 49 Milliarden Euro sei nicht direkt in Klimaschutz geflossen, heißt es in dem Bericht. Außerdem hätte demnach mehr als doppelt so viel Geld verdient werden können, hätten die EU-Staaten keine kostenfreie Zertifikate verteilt.