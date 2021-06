FIBA Global Partner TCL unterstützt das Mädchen-Basketball-Programm "Her World Her Rules"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL, ein weltweit führendes intelligentes

Technologieunternehmen, gibt offiziell bekannt, dass es globaler Werbepartner

des FIBA-Programms "Her World, Her Rules" ("HWHR") geworden ist und damit sein

Engagement für die Stärkung von Frauen und Mädchen weltweit unter Beweis stellt.

Mit dieser Kooperation wird ein neues Kapitel für die langfristige globale

Partnerschaft zwischen TCL und dem Internationalen Basketballverband ("FIBA")

aufgeschlagen.



Im September 2020 kündigte TCL an, seine globale Partnerschaft mit der FIBA zu

erweitern, um weltweite FIBA-Wettbewerbe von 2020 bis 2023 abzudecken. Das FIBA

Women's EuroBasket 2021 Turnier vom 17. bis 27. Juni hat die Spannung über die

Rückkehr der FIBA-Wettbewerbe angeheizt.







zieht aber immer noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf sich wie das Spiel

der Männer. TCL ist bestrebt, die Entwicklung des Frauensports zu unterstützen,

indem es Basketballfans aus der ganzen Welt als Teil der wachsenden globalen

Sportgemeinschaft des Unternehmens zusammenbringt. "TCL fühlt sich geehrt, einen

Beitrag zur Förderung des Frauenbasketballs zu leisten", sagte Yuki Wei,

Vizepräsident von TCL.



Als Teil seiner umfassenderen Bemühungen, Frauen zu stärken, hat TCL eine

globale Kampagne mit dem Namen "Inspire Greatness" ins Leben gerufen, um die

Größe von Frauen zu zeigen und Frauen und Mädchen zu helfen, mehr aus ihrem

Potenzial zu machen. Die globale Werbepartnerschaft mit der FIBA markiert den

Start dieser Kampagne, deren Hauptziel es ist, die Anzahl der weiblichen Spieler

im Sport zu erhöhen. TCL wird die HWHR-Kampagne weiterhin unterstützen, um mehr

Talente und Trainingsressourcen zur Verfügung zu stellen, die das Potenzial der

teilnehmenden Mädchen entfesseln.



FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis sagte: "Eines der strategischen Ziele und

Hauptschwerpunkte der FIBA für den aktuellen Zyklus, 2019-2023, ist Frauen im

Basketball, wobei eines der Ziele dieses Schwerpunkts die Erhöhung der

Beteiligung von weiblichen Spielern ist. Diese Zusammenarbeit mit TCL wird den

Hauptzweck des "Her World, Her Rules"-Programms weiter verbessern und dazu

beitragen, das Profil des Spiels zu schärfen und Frauenbasketball einem neuen

Publikum näherzubringen."



Das Her World, Her Rules (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=ht

tps%3A%2F%2Fwww.fiba.basketball%2Feurope%2Fprograms%2Fgirls-program&data=04%7C01

%7Cliz.fulton%40fiba.basketball%7Cc903e6a90e8a45a1596708d937c9620b%7C8c3188a9329

741e1a7081a0045f54c41%7C0%7C0%7C637602160492758526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI

joiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3es Seite 2 ► Seite 1 von 2



