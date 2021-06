ODESSA (dpa-AFX) - Trotz deutlicher Kritik aus Russland hat in der südukrainischen Hafenstadt Odessa das jährliche Seemanöver "Sea Breeze" (Meeresbrise) begonnen. Die ukrainische Marine veröffentlichte am Montag ein Video von der Eröffnung der Militärübung auf Facebook. In den kommenden zwei Wochen werden im nordwestlichen Schwarzen Meer Soldaten und Matrosen aus der Ukraine, den USA und weiteren knapp 30 Ländern trainieren. Die Bundeswehr ist nicht beteiligt.

Russland versteht das Manöver unweit der 2014 annektierten Halbinsel Krim als Provokation und hatte die USA bereits vorab aufgerufen, darauf zu verzichten. Man werde das Geschehen aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls "angemessen" reagieren, hieß es aus Moskau. Bereits am Samstag überwachte die russische Marine den US-Zerstörer "USS Ross", als dieser im Schwarzen Meer einlief.