TUI AG: TUI beginnt Emission zur Aufstockung der Wandelanleihe vom April

Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, neue nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Millionen Euro anzubieten (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen"). Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien von TUI (die "Aktien") wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April 2021 unter der ISIN DE000A3E5KG2 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Millionen Euro (die "Bestehenden Wandelschuldverschreibungen") sein.

TUI beabsichtigt den Erlös aus der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung und insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen der KfW-Fazilitäten und späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten zu verwenden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Ausgabepreises) wie die Bestehenden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit den Bestehenden Wandelschuldverschreibungen konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission (zusammen die "Wandelschuldverschreibungen"). Der finale Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt werden und wird für heute erwartet.