Anlegerverlag Nel ASA startet heute einen wahren Sturmlauf! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.06.2021, 17:32 | 135 | 0 | 0 28.06.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Nel ASA legt heute einen Traumstart hin. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 1,96 EUR hingeblättert werden. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Das bisherige Hoch lag bei 1,88 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi. Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Anleger, die für Nel ASA bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung. Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer